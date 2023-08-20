Джо Байден станет свидетелем в возможном процессе против сына

Politico: Джо Байден станет свидетелем защиты в возможном процессе против сына

Адвокат сына президента США Хантера Байдена Кристофер Кларк пообещал, что глава государства станет свидетелем защиты в любом возможном процессе против сына. Об этом пишет Politico.

Юрист указал на то, что информация по расследованию против Байдена-младшего, которая появилась в СМИ в прошлом году, является «незаконной утечкой». Он также указал на то, что если Министерство юстиции США предъявит обвинение сыну президента, то его адвокаты вызовут главу Белого дома в качестве свидетеля. «Президент Байден теперь, несомненно, будет свидетелем защиты в любом уголовном процессе», — написал Кларк.

Ранее комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США обнародовал новые доказательства того, что Хантер Байден и его деловые партнеры получали миллионы долларов от иностранных олигархов и источников в то время, когда его отец был вице-президентом при Бараке Обаме.

В конце июня сын президента США признал вину в неуплате налогов и пошел на сделку со следствием в вопросе незаконного хранения оружия, хотя потом передумал подписывать соглашение с судом. При этом расследование по другим возможным правонарушениям Хантера продолжилось.