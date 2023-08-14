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01:26, 14 августа 2023Мир

Сына Байдена обвинили в совершении «многих незаконных вещей»

Конгрессмен США Раскин: сын Байдена Хантер совершил много незаконных вещей
Хантер Байден

Хантер Байден . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) заявил, что сын президента Джо Байдена Хантер совершил «много по-настоящему незаконных вещей». Об этом он высказался в эфире телеканала ABC.

Конгрессмен подчеркнул, что расследование по делу Хантера Байдена «не идет гладко». «Кажется и вправду очевидным, что этот парень пристрастился к наркотикам и совершил множество по-настоящему незаконных и неправильных вещей», — отметил он.

При этом Раскин выразил уверенность, что американским политикам не следует вмешиваться в работу системы правосудия. Вместо этого необходимо позволить процессу «следовать своим чередом».

Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Ранее стало известно, что он передумал признавать свою вину по данному делу. Хантер Байден изменил решение после того, как федеральный судья в штате Делавэр заявил, что ему «необходимо дополнительное время» для рассмотрения ранее заключенного с прокурорами соглашения о признании вины.

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    Марина Совина
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