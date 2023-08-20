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11:19, 20 августа 2023Мир

Стало известно о разногласиях Вашингтона и Киева из-за контрнаступления

FT: Вашингтон готовится к «войне на истощение» на Украине на фоне неудач Киева

Фото: Andy Feliciotti / Unsplash

Стало известно о разногласиях американских и украинских чиновников, которые возникли из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times (FT), Вашингтон готовится к «войне на истощение» на Украине.

Издание отмечает, что Вашингтон призвал Киев «меньше избегать риска» и задействовать свои силы на южном направлении в полной мере. Американские чиновники также выступали за то, чтобы украинские военные не сосредотачивались на восточном направлении. Несмотря на это, туда направили лучшие украинские подразделения.

Теперь Вашингтон готовится к «войне на истощение» на Украине, которая, по данным Financial Times, может продлиться до 2024 года.

Ранее в США заявили о заканчивающихся вариантах действий Украины. По мнению аналитиков, из-за неспособности Украины показать успех на поле боя конфликт может зайти в тупик, а международная поддержка может ослабнуть.

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    Алиса Удовик
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