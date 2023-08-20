В России предположили сроки появления F-16 у ВСУ

Капитан Дандыкин: ВСУ могут получить F-16 весной 2024 года

Украинские войска могут получить истребители F-16 весной следующего года. Такое предположение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что перед поставкой самолеты необходимо подготовить. Также, указал капитан, украинские пилоты должны пройти подготовку по их эксплуатации не только на тренажерах. «Это самолеты из арсенала ВВС Нидерландов. Они уже летали, имеют большой налет. Поэтому, если появятся, то в следующем году к весне. И то не все», — считает он. Военный добавил, что Дания также может отправить Украине F-16, но в меньших количествах.

При этом, по словам Дандыкина, западные эксперты подтверждают, что эти истребители являются достигаемой целью для российских летчиков, отмечая их легкость и маневренность. «Они говорят, что F-16 вполне по зубам нашим летчикам. Конечно, надо учитывать комплексы противовоздушной обороны», — заявил он.

Ранее министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен сообщил о намерении страны поставить Киеву 19 истребителей F-16. В тот же день стало известно о решении Нидерландов передать Украине 42 самолета F-16.