Шольц отказался прямо отвечать на вопрос о вторжении Запада в Нигер

Канцлер ФРГ Шольц не стал прямо отвечать на вопрос о вторжении Запада в Нигер

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался прямо отвечать на вопрос о планах Запада вторгнуться в Нигер, где президента страны Мохамеда Базума свергла собственная гвардия. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время дня открытых дверей, в рамках которого Шольц отвечал на вопросы людей, его спросили о вторжении Запада в Нигер. Однако канцлер не стал отвечать на вопрос прямо. Вместо этого он заявил о важности обсуждения военного переворота государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), странами Западной Африки, а также Африканским союзом. «Я также считаю верным, что там были приняты решения: например, о санкциях. Также я считаю верным, что там сейчас четко потребовали, чтобы хунта ушла, а демократически избранный президент смог продолжать свою работу», — сказал Шольц.

Канцлер также добавил, что ведущая роль в разрешении ситуации в Нигере принадлежит ЭКОВАС и Африканскому союзу, отметив, что Европа поддерживает их усилия.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля, мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины».