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11:27, 20 августа 2023Мир

В США пожаловались на невозможность помочь Украине на поле боя

FT: США не производят столько баллистических ракет, чтобы помочь Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США не производят тактические баллистические ракеты в том количестве, чтобы при их передаче Украине было возможно изменить положение дел на поле боя. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, некоторые политики в Киеве и Вашингтоне сегодня активно призывают предоставить Украине больше тяжелой техники и боеприпасов на фоне «медленного продвижения» ВСУ на фронте. При этом в материале сказано, что США не производят достаточное количество тактических баллистических ракет, чтобы помочь войскам Украины на поле боя.

FT со ссылкой на американских должностных лиц пишет, что в 2024-м США навряд ли будут готовы предоставлять военным Украины столько же техники и боеприпасов, как сейчас.

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    Варвара Кошечкина
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