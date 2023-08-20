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14:36, 20 августа 2023Бывший СССР

Мэр Одессы вступился за памятник Пушкину

Мэр Одессы Труханов выступил против сноса памятника Пушкину в городе

Фото: Igor Samoiliuk / Shutterstock / Fotodom

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре города. Об этом сообщает в своем Telegram украинское издание «Страна».

«Мое персональное мнение, что его не нужно убирать», — заявил Труханов. Мэр пояснил, что Пушкина «любят, уважают как украинцы, так и люди во всем мире», а также отметил, что монумент был поставлен на средства одесситов и они должны решать, как поступать с ним.

«Я считаю, что, если в то время жители нашего города, наши земляки установили этот памятник, они имели на это основание. И он стоит. Это должна решать община», — вступился за памятник градоначальник.

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ТАСС отмечает, что в 2022 году Труханов выступил против «процессов переписывания истории и массового сноса памятников» на Украине. Чиновник заявлял, что в сложившейся ситуации любая попытка переписать историю может привести к поляризации в обществе. Эти высказывания были сделаны на фоне кампании за снос памятника Екатерине II в Одессе.

Против Труханова поступила петиция из-за этих заявлений. В октябре Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) и МВД провести проверку. После этого мэр заявил, что сам проголосует за перенос памятника в созданный им парк имперского и советского прошлого. В конце 2022-го памятник Екатерине II демонтировали.

Ранее сообщалось, что памятник Пушкину убрали из центра Риги. Монумент отправили на склад, чтобы позднее передать его музею Союза художников Латвии для хранения и будущей экспозиции.

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    Никита Савин
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