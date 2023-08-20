Сербия заявила о готовности увеличить транзит газа из России в Венгрию

Сербия подтвердила готовность увеличить транзит газа из России в Венгрию

Сербия заявила о готовности обеспечить увеличенный транзит газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По словам Сийярто, Украина хочет прекратить ранее заключенный с Россией договор о транзите.

«Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок», — сказал министр в видеообращении, прямая трансляция которого велась на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее Сийярто заявил, что газ, который Венгрия получает из России через Украину, можно отправлять по другому маршруту — через «Турецкий поток». Министр напомнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в Венгрию составляет 8,5 миллиарда кубометров в год, поэтому газопровод может полностью вместить все объемы газа, которые Москва поставляет Будапешту по долгосрочному контракту.