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17:58, 20 августа 2023Мир

Вучич отреагировал на обвинения в «сидении на двух стульях» Востока и Запада

Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения в «сидении на двух стульях»

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на обвинения в «сидении на двух стульях» Востока и Запада. Об этом пишет РИА Новости.

Сербский лидер заявил, что у него и Сербии есть собственный «стул», который не надо «шатать». «Ни один мне из ваших стульев не нужен и никому из нас — граждан Сербии», — заявил Вучич, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Балканского региона и ЕС встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча пройдет в понедельник, 21 августа, в греческих Афинах.

В эфире Радио и телевидения республики президент Сербии Александр Вучич анонсировал свое присутствие на встрече. По его словам, после визита в Будапешт 19-20 августа он отправится в другое место, где будут представители Западных Балкан, более широкого региона и Брюсселя. Он подчеркнул, что ожидает этой важной встречи.

В начале августа Вучич пожаловался на растущее внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины на фоне вооруженного конфликта на Украине. По его словам, экономическая ситуация в условиях конфликта «при большом политическом давлении непростая».

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