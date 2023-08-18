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12:51, 18 августа 2023Мир

Лидеры стран Балканского региона и ЕС встретятся с Зеленским

Лидеры Балканских стран и ЕС встретятся с Зеленским в Афинах 21 августа
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Черногории Яков Милатович вместе с другими лидерами стран Балканского региона и представителями ЕС встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал A Plus со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Встреча пройдет в понедельник, 21 августа, в греческих Афинах. Помимо Милатовича и Зеленского, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригласил на рабочий ужин главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также лидеров Словении, Хорватии, Сербии, самопровозглашенной республики Косово, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Молдавии, Болгарии и Румынии.

В эфире Радио и телевидения республики президент Сербии Александр Вучич анонсировал свое присутствие на встрече. По его словам, после визита в Будапешт 19-20 августа он отправится в другое место, где будут представители Западных Балкан, более широкого региона и Брюсселя. Он подчеркнул, что ожидает этой важной встречи.

В начале августа Вучич пожаловался на растущее внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины на фоне вооруженного конфликта на Украине введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров. По его словам, экономическая ситуация в условиях конфликта на Украине «при большом политическом давлении непростая».

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    Варвара Кошечкина
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