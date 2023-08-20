Свадьба оказалась под угрозой срыва из-за любопытного пса жениха

NYP: домашний пес погрыз паспорт жителя США и поставил под угрозу его свадьбу

В США золотистый ретривер жителя Бостона повредил его паспорт за две недели до свадьбы, которая должна состояться за границей. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Свадьба Донато Фраттароли и его избранницы намечена 31 августа и должна состояться Италии. Жених и невеста пригласили на заграничную церемонию множество гостей, однако ее поставил под угрозу срыва домашний пес по кличе Чики. Когда возлюбленные отправились в мэрию, чтобы подписать необходимые документы в четверг, 17 августа, их любопытный питомец каким-то образом добрался до паспорта Фраттароли и погрыз его, повредив несколько страниц.

Мужчина рассказал, что восстановить паспорт ему помогают сотрудники офисов конгрессмена Стивена Линча и сенатора Эда Маки, которые оказались очень отзывчивыми и сразу же связалась с Госдепартаментом США. Однако даже привлечение высокопоставленных госслужащих не гарантирует того, что он получит документ вовремя.

В том случае, если Фраттароли не сможет вылететь в Италию, праздник все же состоится с участием невесты и гостей, в США придется устроить еще одну церемонию, когда они вернуться.

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