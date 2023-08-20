Минобороны сообщило об отражении восьми атак ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило об отражении восьми атак ВСУ на Запорожском направлении

Подразделение российской группировки войск отразило восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В министерстве заявили, что атаки были отражены в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Противник потерял до 135 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицы: FH-70 британского производства и M119 американского производства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, тоже произведенную в США.

В Минобороны также сообщили, что на краснолиманском направлении были отражены три атаки ВСУ. Их удалось отразить силами группировки войск Центр, армейской авиацией и артиллерией. Помимо этого, за минувшие сутки российские военные сбили 23 беспилотных летательных аппарата украинской стороны.