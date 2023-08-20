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14:16, 20 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об отражении восьми атак ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило об отражении восьми атак ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделение российской группировки войск отразило восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В министерстве заявили, что атаки были отражены в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Противник потерял до 135 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицы: FH-70 британского производства и M119 американского производства, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, тоже произведенную в США.

В Минобороны также сообщили, что на краснолиманском направлении были отражены три атаки ВСУ. Их удалось отразить силами группировки войск Центр, армейской авиацией и артиллерией. Помимо этого, за минувшие сутки российские военные сбили 23 беспилотных летательных аппарата украинской стороны.

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    Сергей Истомин
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