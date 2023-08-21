Латвийский хоккеист назвал деньги КХЛ кровавыми

Латвийский хоккеист «Регле» Родриго Аболс назвал деньги КХЛ кровавыми

Латвийский нападающий шведского «Регле» Родриго Аболс высказался о возможности выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит Hockeysverige со ссылкой на интервью Helsingborgs Dagblad.

27-летний спортсмен заявил, что не согласился бы играть за клубы КХЛ даже за десять миллионов долларов и назвал деньги лиги кровавыми. «Мне неинтересно дружить с людьми, которые переходят туда сейчас», — подчеркнул он.

Аболс выступал в КХЛ за рижское «Динамо» в сезоне-2014/2015. В составе команды он провел 14 матчей и набрал пять очков.

В марте 2023 года Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать в сборную выступающих в КХЛ игроков. В прошлом сезоне в лиге играли два представителя Латвии: вратарь Янис Калниньш, представляющий хабаровский «Амур», и нападающий Николай Елисеев из владивостокского «Адмирала».