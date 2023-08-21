Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Торино
0:0
Завершен
Кальяри
Италия - Серия А|1-й тур
Алавес
4:3
Завершен
Севилья
Испания - Примера|2-й тур
Болонья
0:2
1-й тайм
live
Милан
Италия - Серия А|1-й тур
Кристал Пэлас
0:0
1-й тайм
live
Арсенал
Англия - Премьер-лига|2-й тур
Гранада
Сегодня
22:30 (Мск)
Райо Вальекано
Испания - Примера|2-й тур
21:30, 21 августа 2023Спорт

Латвийский хоккеист назвал деньги КХЛ кровавыми

Латвийский хоккеист «Регле» Родриго Аболс назвал деньги КХЛ кровавыми

Фото: Jesper Zerman / Globallookpress.com

Латвийский нападающий шведского «Регле» Родриго Аболс высказался о возможности выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит Hockeysverige со ссылкой на интервью Helsingborgs Dagblad.

27-летний спортсмен заявил, что не согласился бы играть за клубы КХЛ даже за десять миллионов долларов и назвал деньги лиги кровавыми. «Мне неинтересно дружить с людьми, которые переходят туда сейчас», — подчеркнул он.

Аболс выступал в КХЛ за рижское «Динамо» в сезоне-2014/2015. В составе команды он провел 14 матчей и набрал пять очков.

В марте 2023 года Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать в сборную выступающих в КХЛ игроков. В прошлом сезоне в лиге играли два представителя Латвии: вратарь Янис Калниньш, представляющий хабаровский «Амур», и нападающий Николай Елисеев из владивостокского «Адмирала».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В работе Telegram произошел сбой

    В российском городе троих детей нашли в квартире вместе с телами родителей

    Водитель автобуса сумел вскрыть загадочный сейф в книжном магазине

    Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе Telegram

    В США предрекли Украине потерю больших территорий

    Зеленский рассказал об участии Греции в обучении украинских пилотов на F-16

    Выводы ВОЗ о безопасности аспартама поставили под сомнение

    Восемь человек погибли в ДТП в российском регионе

    Латвийский хоккеист назвал деньги КХЛ кровавыми

    Греция заявила о поддержке членства Украины в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости