На Урале взяли под стражу подозреваемого в убийстве иностранца-аспиранта

В Екатеринбурге суд арестовал подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал уральца Данила Фомина, подозреваемого в убийстве аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили из Габона. Об этом сообщает E1.ru.

23-летний уроженец Артемовского взят под стражу до 17 октября.

Данил признал свою вину в совершении преступления. По словам его родителей, молодой человек заступился за друга, которого бил иностранец. Данил использовал нож в качестве самообороны. Конфликт произошел из-за девушки.

О гибели 32-летнего аспиранта стало известно 18 августа. Он получил удар ножом в пьяной драке, произошедшей днем ранее на улице Малышева. Иностранец был в состоянии алкогольного опьянения.

Франсуа Нджелассили занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления.