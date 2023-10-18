Российские полицейские не защитили аспиранта-иностранца и стали фигурантами дела

Против полицейских, не защитивших аспиранта УрФУ из Габона, возбудили дело

На Урале взяли под стражу подозреваемого в убийстве иностранца-аспиранта

Начало событий в новости На Урале взяли под стражу подозреваемого в убийстве иностранца-аспиранта

Следователи Екатеринбурга возбудили уголовное дело в отношении двоих полицейских, не вмешавшихся в драку с участием аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ руководителя второго отделения контрольно-следственного отдела управления Следственного комитета России по Свердловской области на адвокатский запрос.

Сотрудники ДПС обвиняются по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Проводится проверка.

Драка с участием иностранца произошла утром 17 августа на улице Малышева. По некоторым данным, аспирант находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта получил ножевое ранение. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.