Российские полицейские не защитили аспиранта-иностранца и стали фигурантами дела
Следователи Екатеринбурга возбудили уголовное дело в отношении двоих полицейских, не вмешавшихся в драку с участием аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ руководителя второго отделения контрольно-следственного отдела управления Следственного комитета России по Свердловской области на адвокатский запрос.
Сотрудники ДПС обвиняются по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Проводится проверка.
Драка с участием иностранца произошла утром 17 августа на улице Малышева. По некоторым данным, аспирант находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта получил ножевое ранение. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.