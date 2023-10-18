Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:37, 18 октября 2023Силовые структуры

Российские полицейские не защитили аспиранта-иностранца и стали фигурантами дела

Против полицейских, не защитивших аспиранта УрФУ из Габона, возбудили дело
Начало событий в новости На Урале взяли под стражу подозреваемого в убийстве иностранца-аспиранта

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи Екатеринбурга возбудили уголовное дело в отношении двоих полицейских, не вмешавшихся в драку с участием аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ руководителя второго отделения контрольно-следственного отдела управления Следственного комитета России по Свердловской области на адвокатский запрос.

Сотрудники ДПС обвиняются по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Проводится проверка.

Драка с участием иностранца произошла утром 17 августа на улице Малышева. По некоторым данным, аспирант находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе конфликта получил ножевое ранение. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России назвали актом расчеловечивания удар по больнице в секторе Газа

    В России собрались пересмотреть способ сбора нефтегазовых доходов

    Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье

    Шольц призвал к тщательному расследованию удара по больнице в Газе

    Под Москвой на территории военного госпиталя нашли беспилотник

    Кинолог раскрыл опасность жевательной резинки для собак

    Самолет Москва — Барнаул совершил экстренную посадку из-за состояния пассажирки

    Стало известно о предупредительном звонке Израиля перед ударом по больнице

    Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить в матче НХЛ

    Российские полицейские не защитили аспиранта-иностранца и стали фигурантами дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости