Футболист сборной Сербии перешел в «Спартак»

Футболист сборной Сербии Срджан Бабич перешел в «Спартак» до июня 2026 года

Защитник сборной Сербии Срджан Бабич перешел в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Контракт с футболистом рассчитан до июня 2026 года. 27-летний Бабич будет выступать за «Спартак» под шестым номером. В команде пожелали удачи новичку.

До этого Бабич выступал за ряд сербских и испанских клубов. Он четырежды становился чемпионом Сербии и один раз побеждал в Кубке страны. Последним клубом защитника стал испанский «Альмерио», в составе которого он провел 34 матча и забил три мяча.

Футболист дебютировал за сборную Сербии осенью 2022 года и вошел в заявку команды на чемпионат мира. В Катаре он принял участие в матче группового турнира против Камеруна.

