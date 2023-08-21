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20:12, 21 августа 2023Спорт

Футболист сборной Сербии перешел в «Спартак»

Футболист сборной Сербии Срджан Бабич перешел в «Спартак» до июня 2026 года
Срджан Бабич

Срджан Бабич. Фото: Michael Dalder / Reuters

Защитник сборной Сербии Срджан Бабич перешел в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Контракт с футболистом рассчитан до июня 2026 года. 27-летний Бабич будет выступать за «Спартак» под шестым номером. В команде пожелали удачи новичку.

До этого Бабич выступал за ряд сербских и испанских клубов. Он четырежды становился чемпионом Сербии и один раз побеждал в Кубке страны. Последним клубом защитника стал испанский «Альмерио», в составе которого он провел 34 матча и забил три мяча.

Футболист дебютировал за сборную Сербии осенью 2022 года и вошел в заявку команды на чемпионат мира. В Катаре он принял участие в матче группового турнира против Камеруна.

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    Анастасия Борисова
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