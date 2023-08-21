Московскую библиотеку для обучения ИИ в сфере медицины расширили

Московскую библиотеку для обучения ИИ в медицине расширили в полтора раза

Столичную библиотеку наборов данных для оценки и обучения искусственного интеллекта (ИИ) в сфере медицины расширили в полтора раза за год. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня она насчитывает более 300 датасетов. Они помогают разработчикам в тестировании и дообучении собственных интеллектуальных решений для анализа лучевых исследований в рамках московского эксперимента по внедрению компьютерного зрения в медицину», — рассказал заместитель руководителя московского департамента здравоохранения Илья Тыров.

Наборы данных подготавливают специалисты центра диагностики и телемедицины департамента. Опубликованные датасеты используются для проведения технического или диагностического селф-теста нейросети, научного исследования, а также калибровочного или функционального тестирования сервиса искусственного интеллекта.

Библиотека работает с 2022 года и пополняется ежемесячно. Директор центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев уточнил, что разработчики вышли на потоковую обработку исследований по более чем 20 направлениям, по остальным проводится тестирование и доработка. Такие мероприятия проводятся на основе потока реальных обезличенных исследований пациентов, при этом врачи регулярно предоставляют обратную связь по работе алгоритмов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о модернизации детских больниц в Москве. Он подчеркнул, что медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта.