В России оценили идею изменения бюджетного правила из-за курса рубля

«Ведомости»: власти не будут менять бюджетное правило из-за курса рубля

Российские власти не будут пересматривать принцип таргетирования конкретного объема доходов по бюджетному правилу, несмотря на возможный саморазогрев рубля. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник. Информацию подтвердил знакомый с дискуссией собеседник издания.

Эксперты отмечают, что текущая версия правила недостаточно гибкая и требует серьезной доработки, поскольку российская валюта слишком сильно зависит от величины операций на валютном рынке. Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков объяснил, что к избыточной чувствительности объема операций к колебаниям курса, не связанным с ценами на нефть и газ, приводит фиксация базовых нефтегазовых доходов в рублях при накоплении резервов в валюте.

«При ослаблении курса нефтяные доходы растут, что приводит к росту покупок валюты — тому самому эффекту саморазогрева рубля», — оценил он. С такой ситуацией власти могли столкнуться уже в этом месяце, если бы не решили отказаться от закупок валюты. Август должен был стать первым в 2023 году месяцем, в который нефтегазовые доходы превысили бы базовый уровень, прогнозировал Минфин.

В ходе торгов на Мосбирже 21 августа курс доллара прибавил 0,59 процента, поднявшись выше 94,5 рубля. Европейская валюта торговалась на максимуме на уровне 103,1 рубля.