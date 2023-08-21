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17:27, 21 августа 2023Среда обитания

В Южную Европу вернулась 40-градусная жара

EFE: в Испанию пришла жара до 43 градусов

Фото: Jon Nazca / Reuters

Очередную волну аномальной жары фиксируют в странах южной Европы. В ближайшие дни в Испании ожидается до плюс 43 градусов, сообщает агентство EFE.

До такой температуры воздух прогреется на юго-западе Андалусии, а жителям Барселоны обещают не только возвращение 40-градусной жары, но и штормы с ливнями. Согласно прогнозу синоптиков, аномальные температуры сохранятся на Пиренейском полуострове как минимум до 24 августа. В связи с погодными условиями власти Испании оценивают риск возникновения лесных пожаров как высокий.

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В Италии из-за африканского антициклона «Нерон» и вызванной им жары объявлен наивысший уровень погодной опасности, передает ТАСС. Соответствующее предупреждение получили жители 12 городов страны. В частности, ожидается, что в Риме и Флоренции воздух может прогреться до рекордных для августа 38 градусов.

Как считают эксперты, циклично повторяющиеся волны жары в странах Южной Европы могут нанести значительный ущерб туристической отрасли региона. Если темпы глобального потепления сохранятся или усилятся к 2050 году, основные маршруты поездок по Европе могут резко измениться, а, например, климат Мадрида будет напоминать погодные условия в североафриканском городе Марракеш. Ранее Норвегию, как одну из стран Северной Европы, уже назвали получившей выгоду от климатического кризиса. В июне там приняли 1,62 миллиона туристов со всего мира, что стало максимумом за всю историю наблюдений для этого месяца.

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    Дмитрий Воронин
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