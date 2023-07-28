Названа получившая выгоду от климатического кризиса страна

Bloomberg: сильная жара на юге Европы привела к туристическому буму в Норвегии

Экстремальная жара в странах Южной Европы привела к туристическому буму в Норвегии. По итогам июня скандинавскую страну посетили в общей сложности 1,62 миллиона туристов со всего мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Статистического управления Норвегии.

Посещаемость Норвегии среди иностранцев оказалась максимальной как минимум с 2010 года. Для сравнения, в мае количество иностранцев, забронировавших отдых с ночевкой в местных гостиницах и отелях, было на уровне 751,3 тысячи. Общее же число туристов по итогам июня, включая граждан самой Норвегии, оказалось самым высоким за всю историю наблюдений для этого месяца.

Слабевший большую часть этого года курс норвежской кроны изменил представление об этой стране как одной из самых дорогих для жизни в Европе. Среди ведущих мировых валют только японская иена слабела стремительнее. Удешевление норвежской нацвалюты в итоге привело к наплыву туристов из Германии, Нидерландов и США — эти страны оказались лидерами по числу поездок в скандинавское государство по итогам июня. При этом за последнее время сами норвежцы стали больше предпочитать путешествовать внутри страны вместо отдыха за границей из-за удорожания последнего вследствие курса кроны.

Ранее сообщалось, что в результате экстремальной жары и ускорения темпов глобального потепления могут кардинально измениться основные туристические маршруты в Европе. Особую выгоду, по мнению отраслевых экспертов, должны будут получить северные страны, включая скандинавские. Это обусловлено тем, что в ближайшие несколько десятилетий изменение климата там будет происходить не столь стремительными темпами, как на юге Европы.