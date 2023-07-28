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14:03, 28 июля 2023Среда обитания

Названа получившая выгоду от климатического кризиса страна

Bloomberg: сильная жара на юге Европы привела к туристическому буму в Норвегии

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Экстремальная жара в странах Южной Европы привела к туристическому буму в Норвегии. По итогам июня скандинавскую страну посетили в общей сложности 1,62 миллиона туристов со всего мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Статистического управления Норвегии.

Посещаемость Норвегии среди иностранцев оказалась максимальной как минимум с 2010 года. Для сравнения, в мае количество иностранцев, забронировавших отдых с ночевкой в местных гостиницах и отелях, было на уровне 751,3 тысячи. Общее же число туристов по итогам июня, включая граждан самой Норвегии, оказалось самым высоким за всю историю наблюдений для этого месяца.

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Слабевший большую часть этого года курс норвежской кроны изменил представление об этой стране как одной из самых дорогих для жизни в Европе. Среди ведущих мировых валют только японская иена слабела стремительнее. Удешевление норвежской нацвалюты в итоге привело к наплыву туристов из Германии, Нидерландов и США — эти страны оказались лидерами по числу поездок в скандинавское государство по итогам июня. При этом за последнее время сами норвежцы стали больше предпочитать путешествовать внутри страны вместо отдыха за границей из-за удорожания последнего вследствие курса кроны.

Ранее сообщалось, что в результате экстремальной жары и ускорения темпов глобального потепления могут кардинально измениться основные туристические маршруты в Европе. Особую выгоду, по мнению отраслевых экспертов, должны будут получить северные страны, включая скандинавские. Это обусловлено тем, что в ближайшие несколько десятилетий изменение климата там будет происходить не столь стремительными темпами, как на юге Европы.

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    Анатолий Акулов
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