Глава DC Джеймс Ганн поделился деталями нового фильма про Супермена

Глава DC Джеймс Ганн раскрыл детали нового фильма о Супермене

Глава DC Studios Джеймс Ганн поделился подробностями фильма «Супермен. Наследие». Его цитирует Independent.

Изначально Ганн писал, что сюжет новой картины будет повествовать о более молодой версии персонажа, однако опроверг эту информацию, отвечая на вопрос зрителя в соцсети. «Я никогда не планировал снимать фильм про молодого Супермена, просто фильм про Супермена», — заявил он.

Ранее Ганн рассказал о характере нового Супермена. По словам режиссера, в новой картине он хочет показать эмоциональность героя.

О том, что Ганн выступит режиссером фильма «Супермен. Наследие» стало известно в марте. Кинематографист отметил, что изначально не был уверен в том, что займется созданием проекта.