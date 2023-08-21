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11:32, 21 августа 2023Культура

Глава DC Джеймс Ганн поделился деталями нового фильма про Супермена

Глава DC Джеймс Ганн раскрыл детали нового фильма о Супермене

Фото: Mike Blake / Reuters

Глава DC Studios Джеймс Ганн поделился подробностями фильма «Супермен. Наследие». Его цитирует Independent.

Изначально Ганн писал, что сюжет новой картины будет повествовать о более молодой версии персонажа, однако опроверг эту информацию, отвечая на вопрос зрителя в соцсети. «Я никогда не планировал снимать фильм про молодого Супермена, просто фильм про Супермена», — заявил он.

Ранее Ганн рассказал о характере нового Супермена. По словам режиссера, в новой картине он хочет показать эмоциональность героя.

О том, что Ганн выступит режиссером фильма «Супермен. Наследие» стало известно в марте. Кинематографист отметил, что изначально не был уверен в том, что займется созданием проекта.

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    Варвара Кошечкина
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