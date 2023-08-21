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00:14, 21 августа 2023Наука и техника

На «Армии» показали «Обнаружитель» для поиска БПЛА

«Росатом» показал на «Армии» систему «Обнаружитель» для поиска беспилотников

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Научно-исследовательский институт приборов» (входит в госкорпорацию «Росатом») впервые показал портативную систему для поиска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Обнаружитель» на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», передает ТАСС.

«Обнаружитель» способен оперативно распознавать сигналы от беспилотников по широкому спектру частот управления на дальности до четырех километров. Система со встроенным аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов позволяет вести непрерывное сканирование в течение не менее четырех часов.

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Отмечается, что одним из преимуществ системы является возможность обнаруживать источники сигнала дронов на всех известных частотах от 600 до 6000 мегагерц, а также на любых нестандартных частотах. Аппарат с антенной весит 2,4 килограмма.

Ранее в августе на «Армии-2023» показали комплекс радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов (first-person view — вид от первого лица) «Тритон». Комплекс работает в четырех диапазонах частот.

В том же месяце холдинг «Росэлектроника» представил компактную радиолокационную станцию для обнаружения малых дронов в городах. Изделие создано Рыбинским заводом приборостроения.

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    Даниил Иринин
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