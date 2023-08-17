На «Армии» показали «Тритон» для защиты танков от FPV-дронов

На форуме «Армия» показали комплекс «Тритон» для защиты танков от FPV-дронов

Созданный в специализированном холдинге «Лаборатория ППШ» комплекс радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов (first-person view — вид от первого лица) «Тритон» показали на форуме «Армия-2023». Комплекс установили на танк Т-72Б3М в экспозиции бронетехники Минобороны России, передает РИА Новости.

«Изделие предназначено для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов», — следует из описания изделия на стенде. Отмечается, что «Тритон» работает в четырех диапазонах частот: 868, 915, 1300 и 2400 мегагерц. Комплексом можно управлять дистанционно с выносного пульта. Электропитание «Тритона» обеспечивает батарея или бортовая сеть танка.

Актуальность борьбы с FPV-дронами возросла в ходе специальной военной операции, поскольку подобные беспилотники массово применяются. Ранее российские танки не имели комплексов для борьбы с FPV-дронами.

Операторы FPV-дронов используют пульты и очки виртуальной или дополненной реальности, которые получают изображение с фронтальной камеры дрона. Это позволяет видеть перед собой изображение, как если бы аппарат был пилотируемым. Ударные FPV-дроны преимущественно оснащают кумулятивными боеприпасами для поражения бронетехники или осколочно-фугасными — для поражения укреплений и живой силы.

В июне в холдинге «Роэлектроника» сообщили, что Научно-исследовательский институт «Вектор» разработал комплекс противодействия FPV-дронам «Серп-ВС6». Устройство способно подавлять FPV-беспилотники, работающие в диапазоне 400 мегагерц.