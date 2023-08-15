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21:00, 15 августа 2023Наука и техника

В России представили мини-РЛС для обнаружения малых дронов в городах

«Росэлектроника» представила мини-РЛС для обнаружения малых дронов в городах

Фото: «Ростех»

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» на проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представил компактную радиолокационную станцию (мини-РЛС) для обнаружения малых дронов в городах. Об этом сообщает ТАСС.

25-килограммовое изделие создано Рыбинским заводом приборостроения (РЗП).

«Проведенные испытания доказали, что портативная РЛС может использоваться в условиях плотной городской застройки, для охраны акваторий, группами патрулирования и способна определить миниатюрный дрон на расстоянии до 500 метров», — сказал гендиректор предприятия Андрей Комогорцев.

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По его словам, в настоящее время ведутся мероприятия по внедрению автоматического режима работы станции.

Ранее в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что госкорпорация покажет новую версию мобильного комплекса для борьбы с беспилотниками «Рать», получившего способное применять снаряды с дистанционным подрывом орудие калибра 30 миллиметров.

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    Иван Потапов
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