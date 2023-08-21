Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 21 августа 2023Россия

Найдено тело четвертого пропавшего в московском коллекторе диггера

Mash: тело четвертого пропавшего на экскурсии диггера найдено в Москве-реке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тело четвертого диггера, пропавшего в Москве во время экскурсии по подземным водосточным коллекторам, найдено в Москве-реке, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, его обнаружили под Парящим мостом в парке «Зарядье» близ причала.

Ранее сообщалось, что найдены трое погибших — взрослый мужчина, а также 15-летняя девушка и 17-летний юноша.

Telegram-канал «112» публиковал список пропавших вез вести после экскурсии.

Россияне отправились на экскурсию в воскресенье, 20 августа, — они спускались в главный канал московской водосточной сети в районе подземной реки Неглинки. Во второй половине дня в столице прошел сильный ливень: выпало более половины месячной нормы осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    В «Роскосмосе» назвали причину крушения «Луны-25»

    В Госдуме возмутились новыми правилами по покупке лекарств в аптеках

    Желто-синий БПЛА с националистическими лозунгами нашли в российском регионе

    Бывшего директора российского театра освободили из-под домашнего ареста

    Определены места в Подмосковье с самым дешевым жильем

    Валерий Кипелов раскрыл секрет цветущего внешнего вида

    Дело бросившей зонт в Пашиняна женщины направили в суд

    В США высказались о последствиях «настоящей войны» с Россией

    Футболист сборной России попал в ДТП

    Стала известна дата возвращения «Давай поженимся!» в эфир Первого канала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости