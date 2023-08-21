Найдено тело четвертого пропавшего в московском коллекторе диггера

Mash: тело четвертого пропавшего на экскурсии диггера найдено в Москве-реке

Тело четвертого диггера, пропавшего в Москве во время экскурсии по подземным водосточным коллекторам, найдено в Москве-реке, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, его обнаружили под Парящим мостом в парке «Зарядье» близ причала.

Ранее сообщалось, что найдены трое погибших — взрослый мужчина, а также 15-летняя девушка и 17-летний юноша.

Telegram-канал «112» публиковал список пропавших вез вести после экскурсии.

Россияне отправились на экскурсию в воскресенье, 20 августа, — они спускались в главный канал московской водосточной сети в районе подземной реки Неглинки. Во второй половине дня в столице прошел сильный ливень: выпало более половины месячной нормы осадков.