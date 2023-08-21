Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:23, 21 августа 2023Среда обитания

Япония назовет срок начала слива воды с «Фукусимы»

Япония примет решение о сроках начала слива воды с АЭС «Фукусима-1» 22 августа

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Правительство Японии назовет сроки начала слива очищенной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» 22 августа. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

По словам Нисимуры, решение будет принято в ходе заседания профильных министров. Во время встречи будут обсуждаться меры по обеспечению безопасности в процессе слива жидкости с АЭС и вопросы противодействия недостоверной информации. «На основании результатов этой дискуссии мы намерены утвердить сроки начала сброса», — заявил министр.

В начале июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило план Японии по сбросу воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Тихий океан. Организация утверждала, что сброс жидкости окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду, но представители Китая выступили против инициативы, утверждая, что радиоактивная вода опасна.

Позже опасения Китая подтвердились. В конце июля в пойманном рядом с АЭС окуне обнаружили повышенное содержание радиоактивного цезия-137. В рыбе оказалось 18 тысяч беккерелей вещества на один килограмм вместо допустимых ста.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    На Украине захотели создать военную полицию

    В российском регионе исчезнет целый поселок

    Курс евро резко вырос

    Молдавия поможет Украине с мясными и рыбными консервами

    Летевший из Сочи в Москву самолет сменил курс и сел в другом городе

    В районе Павелецкого вокзала в Москве нашли тело взрослого диггера

    Тело 15-летней школьницы нашли в Москве-реке после подземной экскурсии

    БПЛА атаковал приграничный российский регион

    Китай опроверг заявления о поставках для российской оборонной промышленности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости