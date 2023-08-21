Япония назовет срок начала слива воды с «Фукусимы»

Япония примет решение о сроках начала слива воды с АЭС «Фукусима-1» 22 августа

Правительство Японии назовет сроки начала слива очищенной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» 22 августа. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

По словам Нисимуры, решение будет принято в ходе заседания профильных министров. Во время встречи будут обсуждаться меры по обеспечению безопасности в процессе слива жидкости с АЭС и вопросы противодействия недостоверной информации. «На основании результатов этой дискуссии мы намерены утвердить сроки начала сброса», — заявил министр.

В начале июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило план Японии по сбросу воды с разрушенной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Тихий океан. Организация утверждала, что сброс жидкости окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду, но представители Китая выступили против инициативы, утверждая, что радиоактивная вода опасна.

Позже опасения Китая подтвердились. В конце июля в пойманном рядом с АЭС окуне обнаружили повышенное содержание радиоактивного цезия-137. В рыбе оказалось 18 тысяч беккерелей вещества на один килограмм вместо допустимых ста.