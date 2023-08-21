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11:17, 21 августа 2023Россия

Глава Ростовской области объяснил громкие звуки в небе над регионом

Ростовский губернатор: громкие звуки объясняются переходом самолета на сверхзвук

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Громкие звуки в небе над Ростовской областью объясняются переходом самолета на сверхзвук. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

Так губернатор отреагировал на сообщения обеспокоенных местных жителей.

Ранее сообщалось, что звуки, похожие на взрывы были слышны в Западном районе и в центре города. Некоторые из горожан заявляли, что в их домах треснули стекла.

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    Марк Леонов
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