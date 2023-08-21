Глава Ростовской области объяснил громкие звуки в небе над регионом
Ростовский губернатор: громкие звуки объясняются переходом самолета на сверхзвук
Громкие звуки в небе над Ростовской областью объясняются переходом самолета на сверхзвук. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.
Так губернатор отреагировал на сообщения обеспокоенных местных жителей.
Ранее сообщалось, что звуки, похожие на взрывы были слышны в Западном районе и в центре города. Некоторые из горожан заявляли, что в их домах треснули стекла.