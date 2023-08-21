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11:03, 21 августа 2023Россия

БПЛА пытался атаковать Калужскую область

Губернатор Калужской области Шапша сообщил об отражении атаки БПЛА
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать Калужскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он уточнил, что дрон был обнаружен в Кировском районе региона.

По словам главы Калужской области, отражение атаки осложнялось погодными условиями, однако налет был отражен.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил Шапша.

Ранее сегодня, 21 августа, две атаки беспилотников были отражены в Подмосковье. Кроме того о громких звуках, напоминающих взрывы, сообщали жители Ростовской области.

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    Марк Леонов
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