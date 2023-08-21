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09:01, 21 августа 2023Россия

Россиянин избил чужого ребенка ремнем на детской площадке и попал на видео

Mash Siberia: новосибирец избил мальчика ремнем и пригрозил вернуть его в детдом

Житель Новосибирска избил чужого ребенка ремнем на детской площадке. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном видеоролике видно, как мужчина бьет по рукам и ногам плачущего мальчика. Он угрожает вернуть ребенка в детдом. За происходящим наблюдают другие несовершеннолетние, никто из них не пытается вмешаться.

Как утверждает издание Mash Siberia, все произошло в поселке Плановый. Очевидцы отметили, что мужчина напал на ребенка якобы из-за того, что тот уехал на велосипеде без спроса.

Кадрами с издевательствами уже ознакомились сотрудники полиции. Кроме того, в ситуации начали разбираться следователи.

Ранее сообщалось, что в Тольятти Самарской области женщина избивала трехлетнюю дочь и трехмесячного сына и заставляла их есть кошачий корм.

Позже в отношении россиянки возбудили уголовное дело об оставлении в опасности, ее могут лишить родительских прав.

До этого жительница Якутии избила сына в прямом эфире и пригрозила отрезать ему пальцы за кражу.

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    Анна Щербакова
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