В Госдуме предложили установить на каршеринге алкозамки

Депутат Ефимов призвал законодательно урегулировать работу сервисов каршеринга

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов назвал диким случай 10-летней девочкой, которая укололась шприцем в московском каршеринге. В беседе с «Лентой.ру» он заявил о необходимости законодательно урегулировать данный вид транспортных услуг.

Ранее стало известно, что ребенок укололся шприцем с неизвестной жидкостью, который торчал из заднего сиденья в автомобиле каршеринга Belkacar. Родители отвезли девочку в больницу и сообщили о происшествии в полицию.

Случай, конечно, дикий. Это стечение обстоятельств, которое привело к негативным последствиям. Для девочки это, наверняка, сильный стресс Виталий Ефимов депутат Госдумы

Парламентарий также обратил внимание, что сейчас каршеринг «вне закона». Попытка урегулировать данную отрасль предпринималась в 2020 году, напомнил Ефимов, когда Госдума приступила к разработке соответствующего законопроекта. Однако он был заблокирован после того, как компании выступили против. Сейчас на отрасль распространяются только общие законодательные нормативы, касающиеся всех транспортных средств.

«Без закона работать нельзя, потому что это опасный вид транспорта, а туда садится человек с неизвестной квалификацией, в неизвестном состоянии. Сейчас каршеринг работает «по понятиям», закона пока нет, поэтому здесь сложно что-нибудь предпринимать, законодательно можно бы было прописать эти вопросы. На Западе есть эти законы, мы их изучали, но здесь их заблокировали», — сказал депутат.

По его мнению, необходимо законодательно урегулировать вопросы, касающиеся исправности автомобилей и состояния арендаторов каршеринга. «Есть варианты, как это контролировать. Можно было бы подключить технические средства, связанные с тем, в каком состоянии человек садится. Алкозамок, допустим, или антисон. В метро есть такой прибор, который проверяет, как себя чувствует человек, и может остановить транспортное средство. Сейчас это апробируется и на московском пассажирском транспорте», — высказался Ефимов.

В пресс-службе каршеринга Belkacar в беседе с «Лентой.ру» отказались комментировать инцидент «до выяснения всех обстоятельств произошедшего».

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