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09:04, 21 августа 2023Россия

Момент ликвидации украинского БПЛА в Подмосковье попал на видео

Shot опубликовал видео с моментом ликвидации БПЛА в подмосковном горокруге Истра
СюжетРабота систем ПВО:

Момент ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковном городском округе Истра попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном видеоролике видны клубы дыма в небе после уничтожения дрона силами противовоздушной обороны (ПВО).

21 августа в Минобороны рассказали, что российские ПВО обнаружили и ликвидировали беспилотник на территории городского округа Истра. В ведомстве разъяснили, что устройство относилось к самолетному типу.

Сведений о пострадавших и разрушениях на земле тогда не поступало.

Еще раньше в подмосковном Рузском городском округе была пресечена попытка атаки украинского беспилотника. В Минобороны подчеркнули, что после выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское.

Пострадавших в результате падения аппарата нет, заверили в ведомстве.

20 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета беспилотника на столицу.

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    Анна Щербакова
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