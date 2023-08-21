Стало известно о возможном продлении контракта Мбаппе и ПСЖ

Le Parisien: Килиан Мбаппе обдумывает возможность продлить контракт с ПСЖ

Стало известно о возможном продлении контракта «Пари Сен-Жермен» и нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, у футболиста нет никаких договоренностей с мадридским «Реалом», поэтому он обдумывает вариант продления контракта с ПСЖ. Отмечается, что форвард воодушевлен тем, что парижане выполнили свои обязательства по активной трансферной кампании летом.

19 августа издание Onze Mondial со ссылкой на L’Équipe заявило, что у Мбаппе возник конфликт с президентом ПСЖ Аль-Хелайфи. В ходе переговоров функционер заявил, что футболист больше не будет играть за команду. На это Мбаппе ответил: «Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю».

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.