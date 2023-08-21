Каждый десятый россиянин назвал себя миллионером

УК ПСБ: 10 процентов россиян считают себя миллионерами

Каждый десятый россиянин считает себя миллионером, а больше половины жителей страны хотели бы ими стать. Таковы результаты опроса Управляющей компании ПСБ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Треть респондентов (33 процента) в то же время заявили, что им это не нужно. При этом оказалось, что у граждан России нет однозначного понимания термина «миллионер» — представление об этом статусе у каждого свое.

23 процента опрошенных понимают это слово буквально и считают миллионерами людей, которые владеют средствами в размере более одного миллиона рублей. Большинство же называют так обладателей гораздо более крупных сумм, 28 процентов — более одного миллиона долларов, 25 процентов — более 30 миллионов рублей, 13 процентов — свыше 20 миллионов рублей, 11 процентов — не менее 10 миллионов рублей.

При этом более половины россиян считают, что один миллион рублей — это значительная сумма. Примерно равное количество опрошенных назвали это количество денег средней или небольшой суммой — 22 и 23 процента соответственно.

47 процентов респондентов рассчитывают в ближайшем будущем накопить миллион рублей. При этом каждый четвертый (19 процентов) рассчитывает сделать это за год, а каждый пятый (24 процента) — менее, чем за два года. Среди способов формирования сбережений россияне чаще всего называли откладывание денег (44 процента), увеличение объема работы (34 процента) и инвестирование на фондовом рынка (23 процента).

Опрос был проведен специалистами УК ПСБ в июле 2023 года. В нем приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.

Ранее заведующий кафедрой макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Андрей Клепач с группой соавторов предложили внедрить новый подход к оценке численности бедного населения в России. По их мнению, применение текущей методики приводит к тому, что между средним классом и бедными образуется значительная группа населения, лишенная права на бюджетную поддержку.

Экономисты предложили определять границы бедности и среднего класса не по доходам, а по ряду социальных, экономических и поведенческих факторов. По новой концепции, к «устойчивому среднему классу» (богатым россиянам) в период 2019-2021 годов в среднем относились четыре процента населения, а к среднему классу «с высокой степенью вероятности» — еще около трети граждан. Остальные 60 процентов россиян авторы охарактеризовали как бедных.