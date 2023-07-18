В России предложили по-новому оценивать бедность

Экономист Клепач: к категории бедного населения можно отнести свыше 60 процентов россиян

В России следует внедрить новый подход к оценке численности бедного населения, так как применение текущей методики приводит к тому, что между средним классом и бедными образуется значительная группа населения, лишенная права на бюджетную поддержку. Такое мнение высказал заведующий кафедрой макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Андрей Клепач и его соавторы. Выдержки из их научной статьи приводит РБК.

Экономисты предлагают определять границы бедности и среднего класса не по доходам, а сразу по ряду критериев, учитывающих социальные, экономические и поведенческие факторы. Отталкиваясь от новой концепции, ученые отнесли к категории «устойчивого среднего класса» (богатым россиянам) в период 2019–2021 годов в среднем 4 процента населения, а к среднему классу «с высокой степенью вероятности» — еще около трети граждан. Остальные 60 процентов россиян авторы охарактеризовали как бедных.

При этом Росстат заявлял, что в первом квартале 2023 года к бедным относились 13,5 процента россиян, а по итогам 2022-го и вовсе зафиксировал исторический минимум уровня бедности — 9,8 процента населения. Малоимущими служба считает граждан с доходами ниже так называемой границы бедности (в первом квартале она составляла 14 026 рублей).

Экономическое поведение бедных отличается от привычек других слоев населения такими свойствами, как трата практически всего дохода на еду и одежду, короткий горизонт ожидаемых изменений дохода и отсутствие долгосрочных финансовых планов, объясняют ученые.

Они также отметили, что кризис, вызванный санкциями, означает хоть и временный, но существенный рост числа бедных людей в стране и сокращению среднего класса. Принятые правительством меры по поддержке граждан в трудном положении уменьшили темпы падения реальных доходов в 2022 году на 2,3 процентных пункта, однако полностью предотвратить их снижения не удалось — спад составил 1 процент.

Чтобы компенсировать рост цен и поддержать текущий уровень жизни россиян, власти должны в 2024-2025 годах реализовать комплекс дополнительных мер, которые обойдутся бюджету в 5,9 триллиона рублей, считают Клепач и соавторы. Если потратить эту сумму на поддержку населения, реальный уровень доходов россиян достигнет уровня докризисного 2013 года.