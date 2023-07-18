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16:22, 18 июля 2023Экономика

В России предложили по-новому оценивать бедность

Экономист Клепач: к категории бедного населения можно отнести свыше 60 процентов россиян

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В России следует внедрить новый подход к оценке численности бедного населения, так как применение текущей методики приводит к тому, что между средним классом и бедными образуется значительная группа населения, лишенная права на бюджетную поддержку. Такое мнение высказал заведующий кафедрой макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Андрей Клепач и его соавторы. Выдержки из их научной статьи приводит РБК.

Экономисты предлагают определять границы бедности и среднего класса не по доходам, а сразу по ряду критериев, учитывающих социальные, экономические и поведенческие факторы. Отталкиваясь от новой концепции, ученые отнесли к категории «устойчивого среднего класса» (богатым россиянам) в период 2019–2021 годов в среднем 4 процента населения, а к среднему классу «с высокой степенью вероятности» — еще около трети граждан. Остальные 60 процентов россиян авторы охарактеризовали как бедных.

При этом Росстат заявлял, что в первом квартале 2023 года к бедным относились 13,5 процента россиян, а по итогам 2022-го и вовсе зафиксировал исторический минимум уровня бедности — 9,8 процента населения. Малоимущими служба считает граждан с доходами ниже так называемой границы бедности (в первом квартале она составляла 14 026 рублей).

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Экономическое поведение бедных отличается от привычек других слоев населения такими свойствами, как трата практически всего дохода на еду и одежду, короткий горизонт ожидаемых изменений дохода и отсутствие долгосрочных финансовых планов, объясняют ученые.

Они также отметили, что кризис, вызванный санкциями, означает хоть и временный, но существенный рост числа бедных людей в стране и сокращению среднего класса. Принятые правительством меры по поддержке граждан в трудном положении уменьшили темпы падения реальных доходов в 2022 году на 2,3 процентных пункта, однако полностью предотвратить их снижения не удалось — спад составил 1 процент.

Чтобы компенсировать рост цен и поддержать текущий уровень жизни россиян, власти должны в 2024-2025 годах реализовать комплекс дополнительных мер, которые обойдутся бюджету в 5,9 триллиона рублей, считают Клепач и соавторы. Если потратить эту сумму на поддержку населения, реальный уровень доходов россиян достигнет уровня докризисного 2013 года.

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    Софья Ермакова
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