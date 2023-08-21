Бородина сменила прическу и нарвалась на критику в сети

Популярная ведущая Ксения Бородина сменила имидж и нарвалась на критику со стороны фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в голубой рубашке из денима и юбке длины миди белого цвета. При этом в качестве обуви она выбрала черные босоножки на шпильке. На размещенном в сети кадре видна новая прическа телезвезды — она нарастила длинные волосы и сделала прямую челку.

«Не бойтесь экспериментировать. Ну и потом, Алеко [Надирян] умеет убеждать», — подписала Бородина публикацию, отметив личного стилиста. Поклонники не оценили стрижку ведущей, о чем написали под постом. «Иногда не стоит слушать Алеко», «С Алеко нужно завязывать», «Вообще не идет», «Вам ничего не надо было менять», «Заканчивай», — высказывались многочисленные подписчики.

В июне Бородина дала отпор обвинившей ее в пластике косметологу. Телеведущая рассказала, что увидела в соцсетях разбор своей внешности от специалистки, имя которой она предпочла не раскрывать. При этом Бородина отметила, что никогда не вводила в кожу филлеры.