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19:31, 21 августа 2023Культура

Кипелов рассказал о нежелании становиться заслуженным артистом России

Валерий Кипелов признался, что не хотел становиться заслуженным артистом России

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Бывший вокалист группы «Ария» Валерий Кипелов рассказал беседе с KP.RU, что не хотел получать звание заслуженного артиста России.

«Эта новость меня застала за уборкой (я вообще дома сам все делаю — готовлю, убираю) — позвонила знакомая парикмахер, к которой хожу лет 35. Мол, что делаешь, почему не радуешься? Я говорю: чему радоваться — убираю. В общем, от нее узнал. А потом директор позвонил с известием», — признался Кипелов.

Рокер подчеркнул, что есть много других музыкантов, которые заслуживают статус заслуженного артиста РФ больше него. Некоторых коллег, по его мнению, «обделили». Кипелов также заявил, что его звание является заслугой всех членов коллектива «Кипелов».

24 мая президент России Владимир Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России. Исполнитель поблагодарил фанатов за то, что они высоко ценят его музыкальное творчество на протяжении 43 лет, а также добавил, что рад, что его музыка находит отклик в сердцах.

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    Сергей Равин
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