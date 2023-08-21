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15:35, 22 августа 2023Наука и техника

Болезнь Паркинсона признали связанным с кишечником аутоиммунным заболеванием

Предоставлены новые доказательства связи болезни Паркинсона и кишечника

Фото: Umit Bektas / Reuters

Команда ученых из Колумбийского университета признала болезнь Паркинсона аутоиммунным заболеванием. Исследование, описанное в журнале Neuron, также предоставляет новые доказательства связи нейродегенеративного заболевания с кишечником.

Теория о том, что болезнь Паркинсона «начинается в кишечнике», была предложена впервые 20 лет назад. При этом заболевании белок альфа-синуклеин неправильно сворачивается, накапливается внутри нейронов и медленно уничтожает клетки мозга, вызывая характерные симптомы (тремор, нарушения двигательной способности и другие).

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В новом эксперименте авторы генетически модифицировали мышей таким образом, что небольшие частицы неправильно свернутого альфа-синуклеина появлялись снаружи нейронов, делая их уязвимыми для атак со стороны иммунной системы. Нападение иммунной системы может серьезнее повреждать нейроны, чем внутренние отложения альфа-синуклеина. Исследователи вводили мышам альфа-синуклеин и наблюдали за тем, что происходило в мозге и кишечнике.

Интересно, что команда не выявила никаких признаков болезни Паркинсона в головном мозге. Однако иммунная атака на нейроны в кишечнике приводила к желудочно-кишечным симптомам, которые наблюдаются у большинства пациентов с рассматриваемым нейродегенеративным заболеванием за годы до того, как им ставят диагноз.

Выявленная реакция демонстрирует, что болезнь Паркинсона является частично аутоиммунным заболеванием, заявили специалисты. Кроме того, открытие потенциально позволит раньше идентифицировать расстройство в кишечнике и останавливать атаку на нейроны мозга.

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    Елена Апазиди
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