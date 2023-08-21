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15:10, 21 августа 2023Экономика

В России предложили проверять BMW и Audi с помощью пиратского софта

Автоэксперт Шапарин: в РФ нужно разрешить пиратское ПО для проверок BMW и Audi

Фото: Tursk Aleksandra / Shutterstock / Fotodom

Национальный автомобильный союз предложит депутатам Госдумы разрешить использование неофициального софта для проверки автомобилей западных брендов, доступ к официальным продуктам которых был отключен. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент рабочих групп организации Антон Шапарин.

По данным издания, автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению (ПО). Теперь владельцам машин стала недоступна история техобслуживания, а также новые версии прошивок софта. Отмечается, что сейчас некоторые дилеры получают ПО по «альтернативным каналам», другие занялись созданием собственных программ.

По словам автоэксперта, для выхода из сложившейся ситуации стоит «разрешить дилерским центрам и техцентрам использовать неофициальное, пиратское программное обеспечение для диагностики автомобилей».

На прошлой неделе стало известно, что Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего ПО. Представители дистрибьютора «МБ рус» тогда заявили, что организация намерена ремонтировать и обслуживать машины с помощью «накопленного опыта и знаний».

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    Дмитрий Воронин
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