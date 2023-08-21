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17:46, 21 августа 2023Спорт

Футболист сборной России попал в ДТП

Футболист «Крыльев Советов» и сборной России Писарский попал в ДТП в Самаре

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Владимир Писарский попал в ДТП в Самаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, авария с участием двух автомобилей Mercedes произошла на улице Ново-Садовой 21 августа. «Матч ТВ» уточняет, что 27-летний футболист не пострадал, однако сам игрок не рассказал подробности инцидента.

Писарский начал выступать за «Крылья Советов» в декабре 2022 года, куда перешел из «Оренбурга». Он забил три мяча в 16 матчах за команду. В текущем сезоне форвард не играл за самарцев из-за травмы. Ранее он выступал под фамилией Сычевой.

Футболист начал привлекаться к играм за сборную России в 2022 году. Он принял участие в товарищеском матче команды против Таджикистана, который закончился нулевой ничьей.

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    Анастасия Борисова
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