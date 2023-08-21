Греция заявила о поддержке членства Украины в НАТО

Греция поддерживает членство Украины в НАТО, когда будут выполнены условия

Греция поддерживает членство Украины в НАТО в том случае, когда союзники согласятся и будут выполнены условия, предусмотренные в Декларации Вильнюсского саммита альянса, об этом сказано в совместной декларации Греции и Украины, пишет РИА Новости.

Документ был подписан по итогам переговоров в Афинах греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и украинского лидера Владимира Зеленского. В декларации подчеркивается, что конституция Украины определяет полноправное членство в НАТО как стратегическую цель страны. Также отмечается, что Киев вносит «существенный вклад» в обеспечение безопасности альянса.

В официальном документе сказано и о значительных достижениях Украины на пути к евроатлантической интеграции. В частности, в отношении оперативной совместимости с НАТО.

«Греческая Республика будет и впредь поддерживать сильную и эффективную политическую и материальную поддержку Североатлантического союза Украине», — говорится в декларации.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в Грецию, где встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. Также уточнялось, что политик проведет встречу с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

В начале августа сообщалось, что компания «Греческие оборонные системы» ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов калибра 155 миллиметров для поддержки Украины и пополнения европейских запасов. Подчеркивалось, что обсуждение этого вопроса проходит в условиях абсолютной секретности.