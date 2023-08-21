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20:10, 21 августа 2023Бывший СССР

США призвали американцев немедленно покинуть Белоруссию

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию из-за закрытия КПП

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Государственный департамент США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию из-за закрытия Литвой погранпунктов. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте американского посольства в Минске.

«Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Подумайте о том, чтобы вылететь через оставшиеся пункты пересечения границы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии», — заявили власти.

16 августа белорусский Государственный пограничный комитет назвал закрытие двух погранпунктов Литвой неконструктивным шагом. До этого литовские власти объяснили свое решение «адекватным реагированием на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности».

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    Кристина Есикова
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