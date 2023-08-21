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09:55, 21 августа 2023Наука и техника

Российский космический корабль «Прогресс» затопили в Тихом океане

«Роскосмос» сообщил об успешном сведении с орбиты корабля «Прогресс МС-22»

Фото: Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-22» был успешно сведен с орбиты, вошел в атмосферу Земли и разрушился. Об этом сообщил «Роскосмос».

«Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

Ранее в госкорпорации заявили, что космический грузовик отделился от российского модуля станции «Звезда». 23 августа к МКС отправится новый корабль «Прогресс МС-24», который займет место отчалившего со станции предшественника.

«Прогресс МС-22» был запущен с Байконура 9 февраля и через двое суток пристыковался к МКС, доставив более 2,5 тонны грузов. С помощью его двигателей было проведено девять маневров, корректирующих орбиту станции.

Ранее сообщалось, что высоту орбиты МКС, которую эксплуатируют с 1998 года, корректировали 336 раз, включая 34 коррекции с целью уклонения от космического мусора. Всего с помощью кораблей «Прогресс» выполнили 185 коррекций.

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    Александр Еникеев
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