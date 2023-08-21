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14:32, 21 августа 2023Мир

Европейскую страну заподозрили в подготовке к конфликту с Россией

Военный политолог Перенджиев: Швеции нужны самолеты для противостояния с Россией

Фото: Tim Hepher / Reuters

Швеция может отказываться от передачи Украине истребителей Gripen, поскольку они нужны самой стране на случай возможного военного противостояния с Россией в арктической зоне. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«У Швеции есть свои задачи в вопросе противостояния с Россией. Ей самой нужны самолеты, поскольку НАТО планирует использовать страны Северной Европы для осуществления агрессивных действий против России в арктической зоне. Может, раньше Швеция просто не до конца понимала, зачем ее принимают в НАТО. Теперь она не может раздавать оружие Украине, когда противостояние России и Запада все больше сдвигается на Север», — поделился подозрениями в отношении европейской страны Перенджиев.

По мнению военного политолога, конфликт может произойти в рамках борьбы США и НАТО с Россией за арктические ресурсы. Перенджиев считает, что именно с этой целью Финляндия и Швеция принимаются в альянс.

«Норвегию в НАТО уже приняли. Все это нужно для создания угрозы и обесценивания российского Северного морского пути», — заключил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начали тренировки на шведских истребителях JAS Gripen. Однако позже выяснилось, что страна не планирует поставлять Украине указанные истребители.

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    Варвара Кошечкина
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