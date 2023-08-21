Российские дилеры собрались судиться с Renault за долю в «АвтоВАЗе»

РОАД пообещала судиться с Renault за право на выкуп доли в «АвтоВАЗе»

Ассоциация Российские автомобильные дилеры (РОАД) собралась судиться с французской компанией Renault за право на выкуп доли в концерне «АвтоВАЗ». Речь идет о компенсации ущерба организации в связи с потерями, которые дилеры понесли от ее ухода с рынка, заявил глава РОАД Алексей Подщеколдин, его слова приводит «Газета.Ru».

В суде уже зарегистрировали исковое требование. Как напомнил Подщеколдин, уходя из России, французская компания оставила за собой право на выкуп доли у «АвтоВАЗа» за рубль. «Вот мы и будем претендовать в иске на компенсацию, в том числе и на этот рубль», — заключил глава РОАД.

После объявления Renault о приостановке деятельности Минпромторг заявил о переходе ее активов в государственную собственность. Доля компании в «АвтоВАЗе» перешла ФГУП НАМИ, а завод «Рено Россия» отошел Москве. Ведомство оформило сделку за символическую сумму в один рубль, отказавшись признавать за ней национализацию.

В мае 2023 года российские автодилеры Renault потребовали от французского концерна возместить ущерб, связанный с его уходом из страны. Свои потери они оценили в 8,5 миллиарда рублей — в эту сумму вошла компенсация за приобретение и аренду объектов недвижимости для автосалонов, расходы на обустройство внутренних помещений, обучение персонала, а также покрытие кредитов на развитие бизнеса. К упущенной выгоде они отнесли прекращение продаж новых автомобилей Renault и машин с пробегом.