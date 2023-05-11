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13:30, 11 мая 2023Экономика

Автодилеры потребовали миллиарды от Renault

Российские автодилеры потребовали от Renault возместить убытки на 8,5 миллиарда рублей

Фото: Benjamin Nijs / Unsplash

Российские автодилеры потребовали от французского концерна Renault возмещения ущерба, связанного с уходом бренда из страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пишет РИА Новости.

В письме, направленном 2 мая на имя президента автопроизводителя Жан-Доминика Сенара, группа дилеров марки предложила заключить соглашение на сумму 8,5 миллиарда рублей, которые должны компенсировать компаниям понесенные убытки от прекращения продаж Renault в России. Президент РОАД Алексей Подщеколдин уточнил, что это уже вторая попытка решить вопрос в досудебном порядке.

В ассоциации пояснили, что в указанную сумму входят расходы на приобретение или аренду недвижимости для дилерских центров, стоимость отделки таких объектов по стандартам Renault, обучение персонала, затраты, связанные с отсутствием поддержки производителя, а также упущенная выгода от продажи автомобилей.

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По мнению дилеров, подписание такого рода соглашения стало бы компромиссным вариантом. При этом при отказе со стороны производителя дилеры готовы обратиться в суд, что повлечет за собой репутационные риски для Renault и затруднит возвращение компании в Россию, добавили в РОАД.

Французский автопроизводитель приостановил свою деятельность в России 23 марта 2022 года. В мае российские активы Renault перешли в собственность государства за символическую сумму в два рубля. Доля в «АвтоВАЗе» была передана предприятию НАМИ, которое подведомственно Минпромторгу, а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы. При этом у Renault остался опцион на обратный выкуп в течение шести лет. Позднее концерн оценил чистый убыток от прекращения деятельности в России в 2,3 миллиарда евро.

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