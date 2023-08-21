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15:01, 21 августа 2023Россия

Число отравившихся шаурмой жителей российского города превысило 100

Губернатор Авдеев сообщил о росте числа отравившихся шаурмой во Владимире до 107

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Число жителей Владимира, отравившихся шаурмой, превысило 100. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram.

По его словам, с 16 августа к врачам обратились 107 россиян, среди которых 23 ребенка. Около половины пострадавших госпитализировали. «В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку. Областные Минздрав и управление Роспотребнадзора контролируют ситуацию», — написал Авдеев.

Он подчеркнул, что в результате проверок были выявлены и опечатаны пять точек, где пострадавшие купили шаурму. Специалисты выяснили, что к отравлению привело некачественное куриное мясо, на которое отсутствовали документы, а также антисанитарные условия: в ряде заведений питания не было воды или санитарного узла. «Таковы, к сожалению, неприятные последствия "надзорных каникул" в стране, когда ответственные органы, по сути, не могут профилактировать традиционные летние проблемы», — считает губернатор.

Он добавил, что вся информация о нарушениях передана в Следственный комитет. Когда появятся данные о поставщиках некачественного мяса, их передадут бюджетным учреждениям.

17 августа сообщалось, что во Владимире после употребления шаурмы отравились 17 человек, была начата проверка в отношении трех предприятий быстрого питания. На следующий день число пострадавших выросло до 56, а 19 августа резко увеличилось до 76.

Ранее в Иркутской области суд закрыл кафе, в котором шаурмой отравились более ста человек. Проверки выявили, что сотрудники заведения не соблюдали гигиенические правила, условия готовки были нарушены, а в ингредиентах нашли сальмонеллу.

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    Константин Лысяков
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