Россиянина задержали по делу о массовом отравлении шаурмой

СКР задержал подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире

Следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о массовом отравлении шаурмой жителей Владимира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Задержанный является 46-летним жителем Московской области. Ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, мужчина поставлял в точки общественного питания Владимира мясную продукцию ненадлежащего качества, переработка которой проводилась с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Подозреваемый допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что число отравившихся шаурмой превысило 100, среди них 23 ребенка. «В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку», — написал Авдеев.

В результате проверок опечатаны пять точек продажи шаурмы.