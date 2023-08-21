Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 21 августа 2023Силовые структуры

Россиянина задержали по делу о массовом отравлении шаурмой

СКР задержал подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире
Начало событий в новости Число отравившихся шаурмой жителей российского города превысило 100

Фото: Eugen Kucheruk / Unsplash

Следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о массовом отравлении шаурмой жителей Владимира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Задержанный является 46-летним жителем Московской области. Ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, мужчина поставлял в точки общественного питания Владимира мясную продукцию ненадлежащего качества, переработка которой проводилась с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Подозреваемый допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что число отравившихся шаурмой превысило 100, среди них 23 ребенка. «В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. Тяжелых случаев нет, все пациенты идут на поправку», — написал Авдеев.

В результате проверок опечатаны пять точек продажи шаурмы.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Диггеры-подростки спустились в водные тоннели под Москвой и пропали. Выбраться живыми им не удалось. Кто в этом виноват?

    Раскрыто местонахождение певицы Алсу

    Стоматолог рассказала о причинах хруста в челюсти

    Зеленский рассказал о планах производить на Украине шведские БМП

    Корова родила двухголового теленка с шестью ногами

    Россиянки остались вне списка самых влиятельных легкоатлеток мира

    Миллионы жителей Стамбула переселят из-за риска землетрясений

    В ЛНР суд приговорил украинского наводчика к 17 годам за обстрел жилых домов

    В Кремле прокомментировали предстоящий саммит БРИКС в ЮАР

    Байдена раскритиковали после слов о поражении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости