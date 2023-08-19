Число отравившихся шаурмой жителей российского города резко выросло

Роспотребзнадзор: число отравившихся шаурмой жителей Владимира выросло до 76

Число жителей Владимира, отравившихся шаурмой, резко выросло до 76, среди них 19 детей. Об этом сообщил региональный Роспотребзнадзор на официальном сайте.

По данным санитарной службы, с вечера 18 августа в больницы обратились еще 20 человек, в том числе шестеро детей. Самым младшим пострадавшим до шести лет, самому старшему — 59. Всего госпитализированы 34 человека, остальные находятся на амбулаторном лечении. Предварительно, в анализах больных нашли сальмонеллу.

Роспотребнадзор установил, что пострадавшие брали шаурму в заведениях общепита Владимира с 15 по 17 августа. Как выяснилось, в кафе на улице Чаковского отравились 32 человека, на улице Тракторной — 22, на улице Верхняя Дуброва — 16, на проспекте Строителей — пять, и еще один подросток отравился на Октябрьском проспекте.

После проверок на нескольких предприятиях были выявлены нарушения санитарных норм. Этим заведениям временно запретили продолжать работу.

17 августа сообщалось, что во Владимире после употребления шаурмы отравились 17 человек, была начата проверка в отношении трех предприятий быстрого питания. На следующий день число пострадавших выросло до 56 человек.

Ранее в Иркутской области суд закрыл кафе, в котором шаурмой отравились более ста человек. Проверки выявили, что сотрудники заведения не соблюдали гигиенические правила, условия готовки были нарушены, а в ингредиентах нашли сальмонеллу.