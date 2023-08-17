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18:49, 17 августа 2023Россия

Почти два десятка россиян съели шаурму и отравились

Во Владимире 17 человек отравились, съев шаурму

Фото: Unsplash

Во Владимире 17 человек съели шаурму и отравились. Об этом сообщили в официальной группе во «ВКонтакте» управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

«Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, указали в Роспотребнадзоре, все отравившиеся употребляли шаурму. На объекты общепита выехали специалисты управления для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.

В свою очередь в региональной прокуратуре заявили об организации совместно с Роспотребнадзором проверки трех предприятий быстрого питания.

Ранее стало известно, что в Приозерском районе Ленинградской области двухлетняя девочка попробовала гриб и попала в реанимацию. Отмечается, что дошкольница нашла ядовитый гриб на дачном участке. Родители, заподозрив неладное, отвезли девочку в больницу.

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    Никита Абрамов
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