Число отравившихся шаурмой жителей российского города кратно увеличилось

Количество отравившихся шаурмой с сальмонеллой во Владимире выросло до 56

Число отравившихся шаурмой жителей Владимира увеличилось более чем в три раза и достигло 56 человек. О кратном росте числа отравлений сообщает региональное управление Роспотребнадзора на сайте.

В частности, за медицинской помощью в российском городе обратились 13 детей, отметили в управлении. У пострадавших наблюдается повышенная температура, рвота и озноб. Предварительной причиной отравления является сальмонелла, отметили в Роспотребнадзоре.

17 августа сообщалось, что во Владимире после употребления шаурмы отравились 17 человек, была начата проверка в отношении трех предприятий быстрого питания. В ходе эпидемиологического расследования были выявлены еще две точки реализации продукции.

Ранее в Иркутской области суд закрыл кафе, в котором шаурмой отравились более ста человек. Проверки выявили, что сотрудники заведения не соблюдали гигиенические правила, условия готовки были нарушены, а в ингредиентах нашли сальмонеллу.